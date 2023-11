Piano di Onu per fermare la 'carneficina' a Gaza, 10 punti

Il Capo degli Affari Umanitari dell'ONU, Martin Griffiths, ha presentato un piano in dieci punti per "tenere a freno la carneficina" a Gaza, che sta raggiungendo "nuovi livelli di orrore ogni giorno", come riportato dal Washington Post. Tra le altre cose, il piano chiede di "facilitare gli sforzi per un flusso continuo di aiuti" e di attuare un "cessate il fuoco umanitario che consenta ai servizi di base e agli scambi commerciali essenziali di ripartire". Tale cessate il fuoco è fondamentale per facilitare la consegna di aiuti, il rilascio degli ostaggi e dare una tregua ai civili.