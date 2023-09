Piani emergenza Casa Bianca per sciopero metalmeccanici

L'amministrazione Biden sta lavorando a piani di emergenza in previsione di un possibile sciopero del sindacato dei metalmeccanici del settore auto (Uaw) americani presso General Motors, Ford e Stellantis. Secondo quanto riportato dal Washington Post, l'amministrazione sta elaborando misure economiche per sostenere i fornitori dell'industria automobilistica in modo da tutelarli da eventuali danni a lungo termine. La Casa Bianca segue da lontano gli sviluppi e Biden, che si è sempre definito il presidente più pro-sindacato della storia, non intende intromettersi nelle trattative ma esorta a negoziare senza sosta per raggiungere un accordo. Il settore dell'auto è in subbuglio negli Stati Uniti. Le distanze nelle trattative per il rinnovo contrattuale sono ancora notevoli e la possibilità di uno sciopero presso General Motors, Ford e Stellantis si fa sempre più concreta, con conseguenze economiche potenzialmente gravi. L'attenzione di Biden è alta anche per le ripercussioni che lo sciopero potrebbe avere sull'industria delle auto elettriche, su cui la Casa Bianca ha scommesso da tempo per la creazione di posti di lavoro ben retribuiti.