Piani di Sicurezza e Rigenerazione delle Forze Ucraine: John Healey Sottolinea le Incognite

"I nostri piani sono dettagliati, sostanziali e reali. Ma ci sono alcune incognite ben note che non possono essere risolte sino a che non saranno conclusi i negoziati di pace fra russi e americani". Lo ha detto il ministro della Difesa britannico, John Healey, incontrando la stampa internazionale, tra cui l'ANSA. I volenterosi ora "accelereranno" il processo di pianificazione su 4 punti: "la sicurezza in cielo, mare e terra" nonché "la rigenerazione delle forze ucraine."