Pg manda a Brescia atto su Erba, ma contraria a revisione

La Procura generale di Milano ha trasmesso oggi alla Corte d'appello di Brescia l'atto con cui il sostituto pg Cuno Tarfusser ha proposto la revisione del processo per la strage di Erba. La Procuratrice generale Francesca Nanni ha però depositato anche un parere ai giudici bresciani nel quale spiega che quell'istanza di Tarfusser è inammissibile perchè viene da un soggettto "non legittimato", e infondata nel merito perchè mancano presupposti e nuove prove decisive per una revisione del caso. Sarà comunque ora la corte bresciana a dover valutare sia l'ammissibilità dell'istanza che semmai il merito.