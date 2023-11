Petrolio in attesa dopo rinvio Opec+

Le quotazioni del petrolio mostrano poche variazioni dopo il calo di ieri, in seguito alla decisione dell'Opec+ di posticipare di alcuni giorni il meeting previsto inizialmente per il 26 novembre, al 30, per decidere le prossime mosse. Questa mattina, il greggio Wti è sceso dello 0,58% a 76,65 dollari al barile, mentre il Brent del Mare del Nord è salito dello 0,26% a 81,63 dollari al barile.