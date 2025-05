Petrobras ottiene l'approvazione di Ibama per il piano di protezione della fauna

Petrobras ha ricevuto l'approvazione dell'Ibama sul concetto di Piano di protezione e assistenza per la fauna presentato dalla compagnia come parte del Piano di emergenza individuale: un passaggio necessario per ottenere la licenza ambientale per la perforazione di un pozzo esplorativo in mare aperto, al largo della costa di Amapá, a più di 500 km dalla foce del Rio delle Amazzoni. Lo rende noto con un comunicato il colosso energetico brasiliano.

Secondo Ibama, "l'approvazione indica che il piano, nei suoi aspetti teorici e metodologici, ha soddisfatto i requisiti tecnici ed è pronto per la fase successiva: l'esecuzione di sondaggi e simulazioni di salvataggio di animali". Pertanto, nella fase successiva e finale del processo di autorizzazione, Petrobras e Ibama effettueranno una verifica dell'efficacia delle azioni di risposta all'emergenza, con la simulazione di una fuoriuscita accidentale di petrolio.

"Abbiamo il massimo rispetto per il rigore delle licenze ambientali che questo processo richiede - afferma Petrobras nel comunicato -. Siamo lieti di passare a questa fase finale e di poter dimostrare che siamo in grado di operare in sicurezza. Installeremo la più grande struttura di risposta della zona".