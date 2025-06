Pete Hegseth assente alla riunione Ramstein sull'assistenza militare all'Ucraina

Il segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth non parteciperà oggi alla riunione del gruppo di contatto per il coordinamento dell'assistenza militare all'Ucraina, noto come formato Ramstein. Lo riporta Ap citando un funzionario statunitense.

Sarebbe la prima volta da quando gli Usa hanno creato il gruppo internazionale che il capo del Pentagono non sarà presente alla riunione con più di 50 altri leader della difesa. Hegseth arriverà a Bruxelles solo in serata, a riunione finita, e non dovrebbe partecipare nemmeno tramite collegamento video.