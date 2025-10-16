Mercoledì 15 Ottobre 2025

Gli italiani e la Brexit

Pietro Romano
Gli italiani e la Brexit
Perù: manifestazione di protesta a Lima, 75 feriti
16 ott 2025
Perù: manifestazione di protesta a Lima, 75 feriti

E' di 75 feriti - tra cui 55 poliziotti - il bilancio degli scontri avvenuti a Lima nell'ambito di una manifestazione di protesta di giovani e collettivi sociali. Ci sono stati anche 10 arresti. I dati sono stati comunicati dal presidente del Perù, José Jerí. Gli scontri più violenti sono avvenuti all'esterno del Congresso. "Le telecamere della Polizia e del Comune di Lima serviranno a identificare i criminali che si sono infiltrati in una manifestazione pacifica per generare caos" ha scritto Jeri in un post su X.

