Perù, il governo dichiara lo stato di emergenza a Lima

Il nuovo governo peruviano ha annunciato l'intenzione di dichiarare lo stato di emergenza nella capitale, Lima, dopo che un'ondata di violenza da parte della criminalità organizzata ha scatenato massicce proteste che hanno causato un morto e circa 100 feriti. "Annunceremo la decisione di dichiarare lo stato di emergenza, almeno nella regione di Lima", ha dichiarato ai giornalisti il leader del governo di transizione Ernesto Álvarez.