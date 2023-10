Perturbazione in arrivo, temporali e venti forti al Centro Nord

Una vasta perturbazione atlantica arriverà in Italia già dalla serata di oggi, coinvolgendo dapprima le regioni di Nord-Ovest e, nel corso della prossima notte e poi nella giornata di domani, tutte le regioni del Nord, con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco che si estenderanno anche su gran parte del Centro. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile. Dal tardo pomeriggio di oggi, dunque, previsti temporali su Liguria, Piemonte e Toscana, in estensione dalle prime ore di domani a Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche. Dalla tarda mattinata i fenomeni interesseranno anche Umbria, Lazio ed Abruzzo. Ci saranno rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento accompagneranno le precipitazioni. Dal mattino di domani, infine, si prevedono venti da forti a burrasca, dai quadranti meridionali, su Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo, con possibili raffiche fino a burrasca forte sui settori appenninici. Valutata per domani allerta arancione in Liguria e Toscana. Gialla su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise.