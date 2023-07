'Per Trump ipotesi di frode contro gli Usa e ostruzione'

Privazione dei diritti, cospirazione per commettere un reato contro o frodare gli Stati Uniti e corruzione di un testimone: sono i reati previsti dalle leggi citate nella lettera con cui Donald Trump è stato informato di essere indagato per l'assalto al Capitol. Lo scrive il Wall Street Journal. Secondo esperti legali consultati dal New York Times, l'ipotesi di reato contestata potrebbe essere ostruzione di una procedura (la certificazione della vittoria elettorale di Joe Biden), oltre alla cospirazione per frodare il governo americano.