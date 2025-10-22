Mercoledì 22 Ottobre 2025

Sarkozy, una vita da romanzo

Alberto Mattioli
Sarkozy, una vita da romanzo
Ultima oraPer sigarette aumento progressivo, fino a 40 cent nel 2028
22 ott 2025
Per sigarette aumento progressivo, fino a 40 cent nel 2028

Nel 2026 +15 centesimi a pacchetto, nel 2027 sale a 25

Il nuovo calendario fiscale per le accise delle sigarette comporterà incrementi annuali dei prezzi dei singoli pacchetti che partono da una media di 15 centesimi nel 2026 fino a salire a circa 40 centesimi dal 2028. E' quanto si legge nella Relazione tecnica alla manovra. "Dalla disposizione in esame deriverebbe complessivamente, al fine di recuperare i margini di ricavo, un aumento del prezzo equo per tutte le fasce di prezzo, pari in media a circa 15 centesimi a pacchetto per il 2026, a circa 25 centesimi a pacchetto per il 2027 e a circa 40 centesimi a pacchetto a decorrere dal 2028", si spiega.

