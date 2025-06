Per la coesione oltre 150 miliardi ma spesa si ferma al 5%

I fondi di coesione europei e nazionali 2021-2027 valgono complessivamente per l'Italia 153 miliardi di euro, circa 3/4 degli oltre 190 miliardi a disposizione per il Pnrr. Ma lo stato di avanzamento degli impegni e della spesa è molto più basso rispetto a quello del Piano. Secondo quanto calcolato dal Servizio studi della Camera, i fondi europei (Fesr, Fse e Jtf, in tutto circa 74 miliardi) evidenziano impegni finanziari per 13,5 miliardi, pari al 18%, e pagamenti per 3,8 miliardi, ovvero il 5%. Il rapporto precisa però che i tempi reali sono stati più brevi di quelli formalmente previsti: le attività di programmazione delle risorse sono state avviate nel 2019, ma l'accordo di partenariato 2021-2027 è stato approvato dalla Commissione Ue a luglio 2022 e i programmi nazionali e regionali nel corso del 2022-2023.

I Fondi di coesione nazionali ammontano invece a più di 78 miliardi. Rispetto al totale delle risorse programmate con gli Accordi con le varie Regioni (ad eccezione di Sardegna e Campania, non monitorate perché troppo recenti) pari a 20,7 miliardi, risulta uno stato di avanzamento degli impegni del 12,4% (2,56 miliardi) e del 4,0% in termini di pagamenti (829,6 milioni).