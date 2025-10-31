Per FI boom di contributi in Campania, 200mila euro a settembre

Boom di finanziamenti per Forza Italia a settembre in Campania, dove a fine novembre sono in programma le Regionali: ammontano infatti a oltre 200mila euro quelli ricevuti da sostenitori di questa regione durante il mese scorso, in cui fra l'altro il partito di Antonio Tajani ha celebrato la propria festa nazionale a Telese Terme, in provincia di Benevento.

Nella lista aggiornata di contributi, prestazioni e altre forme di sostegno, sul sito di FI, spiccano i 100mila euro versati il 15 settembre da Ipi Spa, di Arzano (Napoli), specializzata in carta e imballaggi. Altri 50mila euro vengono dall'imprenditore napoletano Rosario Caputo, presidente di Federconfidi, federazione tra i consorzi di garanzia collettiva dei fidi. Eic Energia, di Sarno (Salerno), ha contribuito con 35mila euro, mentre Cinemafiction Formazione e Produzione, di Napoli, con 12mila.

Non mancano versamenti più contenuti, di società o privati: i 2.800 euro di Gaetano Loffredo (Napoli), i 2.500 della società sportiva di Salerno Fun & Fitness, mentre da Scafati (Salerno) vengono i 2mila da Gravina Conserve e da Servizi Ecologici Ed Ambientali. Scatolificio Salernitano ha versato 1.500 euro, e altri mille Pasquale Sicignano, di Pompei.