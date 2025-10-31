Per FI boom di contributi in Campania, 200mila euro a settembre

Mercoledì 29 Ottobre 2025

Un disordine durato 30 anni

Maurizio Sacconi
31 ott 2025
Da società di imballaggi 100mila, 50mila dal n.1 di Federconfidi

Boom di finanziamenti per Forza Italia a settembre in Campania, dove a fine novembre sono in programma le Regionali: ammontano infatti a oltre 200mila euro quelli ricevuti da sostenitori di questa regione durante il mese scorso, in cui fra l'altro il partito di Antonio Tajani ha celebrato la propria festa nazionale a Telese Terme, in provincia di Benevento.

Nella lista aggiornata di contributi, prestazioni e altre forme di sostegno, sul sito di FI, spiccano i 100mila euro versati il 15 settembre da Ipi Spa, di Arzano (Napoli), specializzata in carta e imballaggi. Altri 50mila euro vengono dall'imprenditore napoletano Rosario Caputo, presidente di Federconfidi, federazione tra i consorzi di garanzia collettiva dei fidi. Eic Energia, di Sarno (Salerno), ha contribuito con 35mila euro, mentre Cinemafiction Formazione e Produzione, di Napoli, con 12mila.

Non mancano versamenti più contenuti, di società o privati: i 2.800 euro di Gaetano Loffredo (Napoli), i 2.500 della società sportiva di Salerno Fun & Fitness, mentre da Scafati (Salerno) vengono i 2mila da Gravina Conserve e da Servizi Ecologici Ed Ambientali. Scatolificio Salernitano ha versato 1.500 euro, e altri mille Pasquale Sicignano, di Pompei.

