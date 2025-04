Pentagono ordina rimozione di 400 libri alla Us Naval Academy

Il Pentagono ha ordinato alla Us Naval Academy la rimozione di quasi 400 libri dalla sua biblioteca. L'operazione contro contenuti legati alla diversità, equità e inclusione (Dei), è stata voluta dall'ufficio del segretario alla Difesa Pete Hegseth, come riportano funzionari americani ai media Usa.

Una decisione parte della più ampia campagna dell'amministrazione di Donald Trump per eliminare programmi Dei dagli enti federali che è stata attuata in tutta fretta, in vista della visita del capo del Pentagono. I funzionari dell'Accademia Navale hanno ricevuto l'ordine di esaminare la biblioteca la scorsa settimana e una ricerca iniziale aveva identificato circa 900 libri da analizzare. Di questi, hanno deciso di rimuoverne circa 400 e hanno iniziato a farlo lunedì, terminando prima dell'arrivo di Hegseth il giorno successivo, una visita che era già stata pianificata e non era collegata alla purga della biblioteca.

Per ora non e' stato reso noto alcun elenco dei libri che sono stati eliminati.