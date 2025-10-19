Pentagono, nuovo attacco Usa su una 'nave della droga'

Gli Stati Uniti hanno condotto un altro attacco contro una presunta imbarcazione adibita al traffico di droga in acque internazionali, uccidendo tre "narcoterroristi". Lo annunciato il segretario alla Difesa Pete Hegseth. In un post su X, il capo della Pentagono ha affermato che l'attacco, effettuato venerdì, ha preso di mira un'imbarcazione affiliata al gruppo guerrigliero colombiano Eln, che "stava viaggiando lungo una nota rotta del narcotraffico e trasportava ingenti quantità di droga". Hegseth non ha specificato dove sia avvenuto l'attacco.