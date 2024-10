Pentagono, Corea Nord ha inviato 10.000 truppe in Russia

La Corea del Nord ha inviato circa 10.000 soldati per addestrarsi in Russia: lo ha dichiarato il Pentagono, aumentando la precedente stima di 3.000 della scorsa settimana. "Riteniamo che la Repubblica Democratica Popolare di Corea abbia inviato circa 10.000 soldati in totale per addestrarsi nella Russia orientale, che probabilmente aumenteranno le forze russe vicino all'Ucraina nelle prossime settimane", ha dichiarato ai giornalisti il vice segretario stampa del Pentagono Sabrina Singh.