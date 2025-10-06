Domenica 5 Ottobre 2025

Una Flotilla al fianco di Kiev

Gabriele Canè
Una Flotilla al fianco di Kiev
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Elezioni CalabriaPapa Leone IorFrancia LecornuGuerra UcrainaItaliana uccisa Formentera
Acquista il giornale
Ultima oraPeled, 'Italia impedisca proteste che esaltano terrorismo'
6 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Peled, 'Italia impedisca proteste che esaltano terrorismo'

Peled, 'Italia impedisca proteste che esaltano terrorismo'

Amb.Israele:'Oltraggioso che ci siano eventi che celebrano 7/10'

Amb.Israele:'Oltraggioso che ci siano eventi che celebrano 7/10'

Amb.Israele:'Oltraggioso che ci siano eventi che celebrano 7/10'

"Trovo oltraggioso che in Italia ci siano degli eventi che celebrano il massacro del 7 ottobre: stupri, mutilazioni, esecuzioni sommarie, persone bruciate vive e rapimenti di civili innocenti commessi da Hamas. Crimini contro l'umanità che non hanno alcuna giustificazione. Ci aspettiamo che le autorità italiane si oppongano con fermezza a queste iniziative. Confidiamo che l'Italia impedirà manifestazioni che esaltano il terrorismo e tradiscono i valori della nostra civiltà democratica". Lo scrive su X l'ambasciatore d'Italia in Israele Jonathan Peled.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TerrorismoHamas