Peled, 'Italia impedisca proteste che esaltano terrorismo'

"Trovo oltraggioso che in Italia ci siano degli eventi che celebrano il massacro del 7 ottobre: stupri, mutilazioni, esecuzioni sommarie, persone bruciate vive e rapimenti di civili innocenti commessi da Hamas. Crimini contro l'umanità che non hanno alcuna giustificazione. Ci aspettiamo che le autorità italiane si oppongano con fermezza a queste iniziative. Confidiamo che l'Italia impedirà manifestazioni che esaltano il terrorismo e tradiscono i valori della nostra civiltà democratica". Lo scrive su X l'ambasciatore d'Italia in Israele Jonathan Peled.