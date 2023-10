Pechino, visita Borrell per il dialogo strategico Cina-Ue

L'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri Josep Borrell sarà in Cina da domani a sabato 14 ottobre su invito del capo della diplomazia di Pechino Wang Yi in vista del dodicesimo dialogo strategico ad alto livello Cina-Ue. Lo ha riferito il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, secondo cui "la Cina accoglie con favore la visita di Borrell che favorirà lo sviluppo sano e stabile delle relazioni bilaterali, preparando il terreno per la prossima fase di scambi Cina-Ue e dando nuovo slancio agli sforzi congiunti delle due parti per affrontare le sfide globali", allo scopo di mantenere "la pace e la stabilità nel mondo".