Pechino: Ue resti fuori da contenziosi marittimi Cina-Filippine

La Cina critica l'Ue per i commenti rilasciati sulle tensioni marittime tra Manila e Pechino, rilevando che Bruxelles "non è parte della questione e non ha alcun diritto di puntare il dito". In una nota in risposta alla condanna europea "sulle azioni pericolose delle navi della guardia costiera cinese" di sabato "contro le legittime operazioni marittime filippine nell'area delle secche di Sabina nel mar Cinese meridionale" e il rispetto delle convenzioni Onu, la missione di Pechino presso l'Ue ha affermato che "la Cina è fortemente insoddisfatta delle accuse della parte europea, le contrasta e non le accetterai mai". L'Ue si era unita alle critiche internazionali, quali quelle espresse da Usa, Australia, Giappone e anche da Taiwan, sull'assertività crescente della Cina e della sua guardia costiera nelle acque contese con le Filippine, rimarcando i rischi "alla sicurezza della vita in mare" e la violazione "alla libertà di navigazione a cui tutte le nazioni hanno diritto in base al diritto internazionale". Una nota del portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna aveva richiamato al rispetto di "Carta dell'Onu, Convenzione sul diritto del mare (Unclos) e altre norme internazionali pertinenti relative alla sicurezza della vita in mare", nonché del lodo arbitrale del 2016 che rigettò come "infondate" le pretese territoriali di Pechino. Insomma, un'articolata rete di rilievi verso cui la rappresentanza cinese a Bruxelles ha opposto una risposta piccata, sostenendo che "la ripetuta speculazione della parte europea sulla questione della libertà di navigazione non fa bene agli interessi Ue e alla credibilità internazionale". L'invito alla parte europea, pertanto, è stato quello di "essere oggettivi ed equi", con il monito a "fare attenzione all'uso delle parole e delle azioni sulla questione del mar Cinese meridionale".