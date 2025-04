Pechino smentisce telefonata tra Xi Jinping e Donald Trump

Pechino insiste sul fatto che "nessuna telefonata" recente ha avuto luogo tra il presidente Xi Jinping e la sua controparte statunitense, dopo che Donald Trump ha affermato di aver parlato con il leader cinese. "Per quanto ne so, non c'è stata alcuna telefonata tra i due capi di Stato di recente", ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Guo Jiakun. "Cina e Stati Uniti non stanno conducendo consultazioni o negoziati sulle questioni tariffarie", ha aggiunto.