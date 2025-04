Pechino reagisce ai dazi americani: misure ferme per proteggere gli interessi cinesi

Pechino promette di adottare tutte le misure "ferme e incisive" per proteggere i propri interessi in risposta all'entrata in vigore dei dazi americani al 104% sulle importazioni dei beni made in China, rivendicando "il legittimo diritto del popolo cinese allo sviluppo" che "è inalienabile". Il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian, nel briefing quotidiano, ha aggiunto che "la sovranità, la sicurezza e gli interessi di sviluppo della Cina sono assolutamente inviolabili". Pertanto, "continueremo ad adottare misure ferme e incisive per salvaguardare i nostri diritti e interessi legittimi", ha notato il portavoce.