Pechino, legami sani nell'interesse di Cina e Italia

Lo sviluppo "sano e stabile delle relazioni Cina-Italia è in linea con gli interessi comuni di entrambe le nazioni". La portavoce del ministero degli Esteri di Pechino Mao Ning, rimarcando la positività dei legami bilaterali, ha osservato che la Cina è "disposta a sfruttare" la prima visita ufficiale della premier Giorgia Meloni (27-31 luglio) "come un'opportunità per rafforzare la comprensione e la fiducia, per approfondire la cooperazione pratica e per far avanzare costantemente le relazioni tra Cina e Italia e tra Cina e Ue".