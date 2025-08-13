Pechino, 'espulsa nave militare Usa da acque territoriali'

L'Esercito popolare di liberazione ha "espulso" il cacciatorpediniere americano Higgins, entrato oggi "illegalmente nelle acque territoriali vicino a Huangyan Dao", nel mar Cinese meridionale. Si tratta delle secche di Scarborough, secondo la denominazione internazionale, o di Panatag, in base a quella data dalle Filippine, da anni impegnate nella rivendicazione dell'area in un'aspra diatriba con Pechino.

He Tiecheng, un portavoce della Marina cinese del Comando del Teatro meridionale, ha riferito che le forze armate mandarine "hanno organizzato unità per rintracciare, monitorare, emettere allarmi ed espellere legalmente la nave da guerra statunitense, entrata nelle acque territoriali vicino a Huangyan Dao senza l'autorizzazione del governo cinese". Le azioni statunitensi, si legge in una nota, "hanno gravemente violato la sovranità e la sicurezza della Cina, minato la pace e la stabilità nel mar Cinese meridionale e violato il diritto internazionale e le norme fondamentali che regolano le relazioni internazionali".

Il portavoce, infine, ha ricordato che "le forze navali del Comando del Teatro meridionale restano in stato di massima allerta in ogni momento per difendere con fermezza la sovranità e la sicurezza nazionale, nonché la pace e la stabilità nella regione".