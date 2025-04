Pechino critica il vicepresidente USA JD Vance per commenti sulle relazioni economiche

Pechino condanna il vicepresidente americano JD Vance, definito "ignorante e maleducato", per il riferimento al fatto che Washington ha preso in prestito denaro dai "contadini cinesi". La posizione "della Cina sulle relazioni economiche e commerciali bilaterali è stata resa molto chiara", ha commentato il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian. "È sorprendente e triste sentire parole così ignoranti e maleducate da questo vicepresidente", ha aggiunto. Parlando giovedì con Fox News, Vance ha difeso i dazi come antidoto a un'"economia globalista" che "non ha funzionato per gli americani comuni".