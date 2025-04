Pechino condanna la stretta Usa sui settori marittimo e logistico cinesi

Pechino "condanna con fermezza e si oppone" all'ultima stretta Usa sui settori marittimo, logistico e cantieristico cinesi, definita "un tipico comportamento non commerciale con sfumature discriminatorie".

Il ministero del Commercio, in una nota diffusa nella notte, ha assicurato "che la Cina monitorerà con attenzione la situazione e adotterà tutte le misure risolute per salvaguardare i propri diritti e interessi" contro le nuove tasse in vigore da ottobre sulle navi costruite o possedute dalla Repubblica popolare che attraccano negli Usa, secondo l'annuncio di venerdì del Rappresentante per il commercio americano, Jamieson Greer.