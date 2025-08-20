Peace now, scopo insediamento E1 è sabotare soluzione politica

L'organizzazione israeliana Peace Now, che si batte contro gli insediamenti e a favore della soluzione a due Stati, ha duramente criticato l'approvazione di un nuovo insediamento in Cisgiordania che "minaccia gravemente la fattibilità di un futuro Stato palestinese" e "porterebbe Israele a diventare uno Stato binazionale". E il cui unico scopo "è sabotare ogni soluzione politica per Gaza e Cisgiordania".

"Con il pretesto della guerra, Smotrich e la sua minoranza di amici messianici stanno creando un insediamento illusorio che dovremo abbandonare in caso di accordo", afferma l'organizzazione, aggiungendo che miliardi di shekel potrebbero essere spesi e sprecati per lo sviluppo del progetto.

"L'intero scopo dell'insediamento in E1 è sabotare una soluzione politica e precipitarsi verso uno stato di apartheid binazionale", aggiunge.

Il progetto - spiega l'organizzazione - dividerebbe di fatto il nord della Cisgiordania dal sud, così come la Cisgiordania da Gerusalemme Est impedendo lo sviluppo dell'area metropolitana tra Ramallah, Gerusalemme Est e Betlemme. Prevede la realizzazione di 3.401 unità abitative nella controversa area E1, adiacente all'insediamento di Ma'ale Adumim. Inoltre, 342 unità abitative sono previste nell'insediamento di Asa'el, che il governo israeliano ha legalizzato nel febbraio 2023.

L'approvazione della costruzione nell'area E1 - prosegue Peace now - è avvenuta a tempo di record, appena due settimane dopo una udienza che il 6 agosto aveva discusso le possibili obiezioni.

I primi tentativi di promuovere il piano E1 risalgono agli anni '90, ma l'opposizione in Israele e all'estero ha bloccato il piano fino a quando il primo ministro Benyamin Netanyahu non ha dato l'ordine di promuoverlo per la prima volta nel 2012. L'iniziativa è stata successivamente rimessa nel cassetto finchè Netanyahu non lo ha rilanciato per la seconda volta alla vigilia delle elezioni del 2020.

"Portando avanti incessantemente questo progetto, il governo israeliano sta sabotando ogni possibilità di una soluzione politica e trascinando sia israeliani che palestinesi in un ciclo infinito di conflitto - afferma Peace new - . Il pericoloso progetto E1 deve essere fermato immediatamente per preservare la speranza di un futuro di pace per entrambe le nazioni".