Pe, '8 agosto in vigore il Media Fredoom Act, i 27 lo attuino'

L'8 agosto 2025 segna l'entrata in vigore dell'European Media Freedom Act (Emfa), una pietra miliare per la libertà di stampa nell'Ue. Ma il suo vero valore sarà misurato con i fatti, non con le parole. Ora inizia il vero lavoro: garantire che ogni Stato membro attui l'Emfa in modo completo e fedele. La libertà dei media non è negoziabile: è la spina dorsale della nostra democrazia". Lo ha affermato la vicepresidente dell'Eurocamera Sabine Veheyen, che presiede il gruppo di lavoro del Parlamento incaricato di esaminare l'attuazione della legge.

"Con la legge sulla libertà dei media, l'Europa ha fissato il punto di riferimento per la protezione della libertà di stampa e del lavoro giornalistico. Si tratta di un grande risultato, ma ha senso solo se lo rispettiamo. Guardo con preoccupazione al declino della libertà di stampa in diverse parti d'Europa e invito tutti gli Stati membri ad applicarla diligentemente", ha aggiunto la presidente della commissione per la cultura e l'istruzione Nela Riehl.

"Domani il Media Freedom Act diventa pienamente applicabile in tutta l'Unione europea. Un Regolamento atteso per rafforzare la libertà di stampa, l'indipendenza dei media e la democrazia in Europa. Ma l'Italia - dichiara l'eurodeputato Sandro Ruotolo, responsabile Informazione nella segreteria del Pd e Membro del Gruppo di Monitoraggio sull'Emfa al Parlamento europeo - non è in regola. Il governo Meloni ha avuto 15 mesi di tempo e ha scelto di non fare nulla. Non ha riformato la governance della Rai, che resta saldamente controllata dalla maggioranza di governo, e non ha affrontato lo scandalo Paragon, il caso dello spionaggio con spyware militari contro giornalisti italiani".