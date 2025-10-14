Pd,voto unanime su missione di pacea Gaza? Nessuna difficoltà

"Fare la nostra parte per la pace in Medio Oriente anche con l'invio di una missione è ciò che chiediamo dal novembre del 2023. Siamo pronti a fare la nostra parte, vogliamo discuterne in Parlamento perché è necessario farlo". Così il responsabile Esteri del Pd Giuseppe Provenzano, ospite questa mattina a Start su Sky TG24.

In merito alla possibilità che ci sia voto unanime in Parlamento sull'invio di militari italiani per il peacekeeping "io non penso che ci sia nessuna difficoltà su questo anzi credo che sia opportuno fare questa discussione per capire come l'Italia debba tornare protagonista nella costruzione della pace e del dialogo con il mondo arabo perché è stata la nostra cifra storica e non la possiamo perdere", ha concluso.