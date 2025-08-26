Pd, verso De Luca jr candidato unico segreteria Campania

La segretaria nazionale del Pd Elly Schlein ha incontrato questa mattina i componenti campani della segreteria nazionale Sandro Ruotolo e Marco Sarracino. La segretaria ha fatto appello all'unità del partito e della coalizione verso una elezione unitaria del nuovo segretario dem in Campania che dovrebbe essere Piero De Luca. A questo punto Ruotolo e Sarracino stanno consultando i sostenitori della mozione Schlein per arrivare già questa settimana all'indicazione della candidatura unitaria di Piero De Luca segretario regionale del Pd, elemento essenziale nell'intesa con il governatore uscente a sostegno della candidatura di Roberto Fico.