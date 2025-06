Pd, Salvini blocca anche il cielo, fare chiarezza sul caos aereo

"Dopo aver messo in ginocchio il trasporto ferroviario, ora Salvini blocca anche il cielo. Il caos aereo che ha colpito gli aeroporti del Nord-Ovest è l'ennesimo fallimento del peggior ministro dei Trasporti della storia repubblicana". Lo dichiarano in una nota congiunta i deputati del Partito Democratico Anthony Barbagallo, capogruppo Pd in Commissione Trasporti, e Andrea Casu, vicepresidente della stessa Commissione, annunciando la presentazione di un'interrogazione parlamentare urgente per fare piena luce sulle cause del guasto informatico che ha mandato in tilt il traffico aereo tra Milano, Torino, Genova, Bergamo, Firenze e Pisa, in un fine settimana cruciale per milioni di viaggiatori.

"Quanto accaduto - proseguono i deputati Dem - è gravissimo: passeggeri bloccati a terra per ore, famiglie costrette a passare la notte in aeroporto, vacanze rovinate. Davvero inaccettabile che, nel 2025, si possa verificare un guasto così impattante senza che ci siano risposte chiare e immediate sulle responsabilità e sulle misure adottate per prevenirlo".

"Salvini - aggiungono Barbagallo e Casu - si limita a comunicare a posteriori che ha 'seguito la situazione'. Ma è ora che il Ministro venga in Parlamento a riferire perché il sistema di controllo aereo ha mostrato una simile vulnerabilità." L'interrogazione è stata sottoscritta anche dai deputati del Pd Ouidad Bakkali, Valentina Ghio e Roberto Morassut, membri della Commissione Trasporti. "Non ci fermeremo finché non saranno chiarite tutte le responsabilità. Mentre Salvini fa propaganda dai social, il Paese va in tilt. È evidente che non è all'altezza del ruolo che ricopre", sottolineano gli esponenti Dem.