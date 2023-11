Pd, M5S e Azione contro la riforma del premierato

Pd, M5s e Azione restano critici nei confronti della riforma costituzionale relativa ai poteri del premier approvata in Consiglio dei minisri. Più cauta la posizione di Italia Viva, che parla di "pasticci" ma dice anche di voler aspettare e "leggere i testi". "È una riforma pasticciata e pericolosa perché indebolisce nuovamente il Parlamento, è una riforma che limita le prerogative del Presidente della Repubblica e che smantella la forma parlamentare", il commento della segretaria del Pd, Elly Schlein. Per l'ex presidente della Camera Roberto Fico, presidente del Comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle, "il premierato meloniano è una riforma pasticciata e approssimativa. Una scelta che non favorirà la governabilità ma accentuerà gli squilibri del sistema". Critico anche il leader di Azione, Carlo Calenda: "Il governo ha approvato una riforma in Cdm che potremmo chiamare l'Italierato. Non è un cancellierato (che avremmo approvato), non è un Premierato, non è presidenzialismo o semi-presidenzialismo. È una nostra invenzione mai fino ad ora sperimentata nel mondo". La senatrice di Italia Viva Raffaella Paita, coordinatrice nazionale del partito, ricorda come per Iv siano "importanti due obiettivi: la stabilità e il ripristino del rapporto fiduciario tra elettori e istituzioni. Se la proposta del Consiglio dei ministri sarà coerente con questa impostazione, ci saremo e affronteremo la discussione con la serietà di una forza politica che ha come primo interesse il rafforzamento delle istituzioni".