Pd-M5s-Avs, riconoscere Palestina, proteggere Flotilla

La risoluzione di Pd-M5s-Avs impegna il governo "a riconoscere la Palestina quale Stato democratico e sovrano entro i confini del 1967 e con Gerusalemme quale capitale condivisa, che conviva in pace, sicurezza e prosperità accanto allo Stato di Israele", "a sostenere", "a partire dal negoziato che si è aperto intorno alla proposta di tregua avanzata dagli USA, ogni iniziativa volta a esigere un immediato cessate il fuoco, la liberazione incondizionata degli ostaggi" e "la protezione della popolazione civile di Gaza"; "garantire piena protezione, il rispetto dei diritti e dell'incolumità degli attivisti della Global Sumud Flotilla".