Pd, l'economia frena, manovra faccia i conti con la realtà

"La revisione dei dati del Pil relativi al secondo trimestre del 2023 evidenzia, purtroppo, una frenata dell'economia peggiore delle stime iniziali. È tutta Europa a rischiare la stagflazione e l'Italia non fa eccezione, con buona pace della propaganda della destra. La prossima manovra di bilancio è chiamata a fare i conti con la realtà. Le risorse disponibili vanno concentrate dove servono: per la difesa dei redditi delle famiglie erosi dall'inflazione, per finanziare sanità, scuola e trasporto pubblico, per rilanciare lo sviluppo del Paese". Così il senatore del Pd e responsabile economico del partito Antonio Misiani.