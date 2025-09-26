Venerdì 26 Settembre 2025

Andrea Segrè*
26 set 2025
Pd, condividiamo appello del Colle su mediazione del Patriarcato

Mattarella riconosce l'alto valore della missione Flotilla

"Le parole del Presidente Sergio Mattarella sono importantissime, riconoscono l'alto valore della missione e, ancora una volta, rinnovano la condanna per le disumane sofferenze che subisce la popolazione di Gaza. Condividiamo il suo appello a raccogliere la disponibilità del Patriarcato Latino di Gerusalemme a una mediazione che consenta di conseguire il primario obiettivo umanitario della missione". Così in una nota Peppe Provenzano, responsabile Esteri nella segreteria nazionale del PD.

