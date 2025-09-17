Mercoledì 17 Settembre 2025

Tutti tirano la giacchetta
17 set 2025
Pd, ci costituiamo parte civile nel processo Vassallo

'Sosteniamo la sua battaglia per la legalità'

"Il Partito Democratico presenterà istanza di costituzione di parte civile nel processo per l'omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo". Così in una nota l'ufficio stampa del Partito Democratico.

"Il Partito Democratico continuerà ad onorare la memoria di Angelo Vassallo e a sostenere la sua battaglia per la legalità, la trasparenza e contro ogni forma di criminalità organizzata. Saremo al fianco della comunità di Pollica e della famiglia Vassallo per ribadire con forza che l'impegno contro le mafie e la corruzione e la ricerca della verità sull'omicidio Vassallo restano una priorità assoluta della nostra azione politica", conclude la nota.

