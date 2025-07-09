Pd-Avs-M5s-+Eu, su Almasri Nordio ha mentito, si dimetta

Pd, +Europa, Avs e M5s tornano all'attacco sul caso Nordio e chiedono le dimissioni del Guardasigilli. "Apprendiamo da fonti di stampa che il ministro Nordio avrebbe detto il falso nel corso dell'informativa urgente al Parlamento sul caso Almasri", "non può rimanere nel proprio ruolo un secondo di più", dice la responsabile giustizia del Pd Debora Serracchiani. "È inaccettabile che un ministro travisi i fatti e inganni il Parlamento: chi mente deve assumersene la responsabilità e lasciare l'incarico", le fa eco Marco Grimaldi di Avs. "Nordio non ha più alcuna credibilità e autorevolezza per rimanere al suo posto", dice il M5s.