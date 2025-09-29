P.Chigi, 'tutte le parti accettino il piano di Trump'

"L'Italia è pronta a fare la sua parte, in stretto coordinamento con gli Stati Uniti, i partner europei e della Regione, e ringrazia il Presidente Trump per il lavoro di mediazione e i suoi sforzi per portare la pace in Medio Oriente". Lo afferma una nota di Palazzo Chigi, in cui si spiega che l'Italia esorta "tutte le parti a cogliere questa opportunità e ad accettare il Piano" proposto da Donald Trump. "Hamas, in particolare - si aggiunge -, che ha avviato questa guerra con il barbaro attacco terroristico del 7 ottobre 2023, ha ora la possibilità di porvi fine rilasciando gli ostaggi, accettando di non avere alcun ruolo nel futuro di Gaza e disarmando completamente".

"L'Italia - si legge ancora nel comunicato - sosterrà gli sforzi di Washington per la ripresa di un dialogo tra Israele e i palestinesi per concordare un orizzonte politico verso una pacifica e prospera coesistenza. Una pace giusta e duratura è possibile in Medio Oriente, con uno Stato di Israele e uno Stato palestinese che vivono fianco a fianco in pace e sicurezza, e con la piena normalizzazione di Israele con le Nazioni arabe e islamiche".