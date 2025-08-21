P.Chigi, 'sui dazi finalmente un quadro chiaro alle imprese'

"La dichiarazione congiunta UE USA che ha formalizzato oggi l'intesa politica raggiunta lo scorso 27 luglio in Scozia tra la Presidente Von der Leyen e il Presidente Trump fornisce finalmente al mondo imprenditoriale un quadro chiaro del nuovo contesto delle relazioni commerciali transatlantiche". Lo afferma una nota di Palazzo Chigi. "Non si tratta ancora - viene sottolineato - di un punto di arrivo ideale o finale ma alcuni punti fermi importanti sono stati già raggiunti, a partire dall'aver evitato una guerra commerciale e dall'aver posto le basi per relazioni commerciali mutualmente vantaggiose".

"Di particolare importanza il carattere onnicomprensivo della tariffa orizzontale del 15%, che include il settore dell'auto e i settori strategici (farmaceutici, semiconduttori, legname) tuttora sotto indagine da parte statunitense, così come l'esenzione per settori quali aereonautica, farmaci generici, principi attivi e precursori chimici", si legge ancora nella nota di Palazzo Chigi, in cui si assicura che "il Governo resta impegnato, insieme alla Commissione Europea e agli altri Stati membri UE, per incrementare ulteriormente nei prossimi mesi, come previsto dalla dichiarazione congiunta, i settori merceologici esenti, a partire dal settore agroalimentare".

"Particolare impegno - afferma Palazzo Chigi - sarà allo stesso tempo riservato alla conclusione di un'intesa in tema di acciaio e alluminio, anch'essa prevista nel quadro della dichiarazione congiunta".