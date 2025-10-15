Martedì 14 Ottobre 2025

Gli italiani e la Brexit

Pietro Romano
Ultima ora

15 ott 2025
P.Chigi, strategia per emergenze e ricostruzione Gaza

"Interventi nel breve termine, focus su sostegno umanitario"

"In seguito alla firma dell'accordo di pace per il Medio Oriente, l'Italia ha prontamente avviato un'azione coordinata per elaborare una strategia efficace destinata alla gestione delle emergenze e la ricostruzione della Striscia di Gaza. L'obiettivo è identificare gli interventi più urgenti e realizzabili nel breve termine con particolare attenzione al sostegno umanitario e sanitario, sviluppando al contempo un piano organico e sinergico tra tutte le istituzioni e i soggetti coinvolti". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi dopo la riunione di governo su Gaza.

