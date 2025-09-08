Lunedì 8 Settembre 2025

La lezione di Velasco

Doriano Rabotti
La lezione di Velasco
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attentato GerusalemmeVoto fiducia in FranciaSinner AlcarazBuoni pasto 2026Elezioni regionali
Acquista il giornale
Ultima oraP.Chigi, Meloni è stata a New York con voli di linea
8 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. P.Chigi, Meloni è stata a New York con voli di linea

P.Chigi, Meloni è stata a New York con voli di linea

"Era regalo per la figlia, vie legali contro notizie infondate"

"Era regalo per la figlia, vie legali contro notizie infondate"

"Era regalo per la figlia, vie legali contro notizie infondate"

"Il senatore Borghi e quanti, anche dagli organi di stampa, sollevano 'misteri' sulle due giornate di assenza pubblica del Presidente del Consiglio dovrebbero forse riconoscere una verità molto semplice: almeno una volta all'anno, il Presidente ha il diritto di svolgere il suo ruolo più naturale, quello di madre. Il Presidente del Consiglio ha trascorso il fine settimana a New York in veste privata con sua figlia Ginevra, che tra qualche giorno compie gli anni. Il viaggio era il regalo di compleanno per sua figlia. Entrambe hanno viaggiato con voli di linea all'andata e al ritorno, perché il Presidente Meloni non ha mai utilizzato voli di Stato per ragioni private. Pertanto, il Presidente Meloni intende adire le vie legali nei confronti di chi ha diffuso o insinuato notizie infondate in merito". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Compleanno