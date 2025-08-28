P.Chigi, ipotesi di monitoraggio e formazione fuori da Ucraina

Non è "prevista alcuna partecipazione italiana a un'eventuale forza multinazionale da impegnare in territorio ucraino, mentre sono al vaglio ipotesi di monitoraggio e formazione al di fuori dei confini ucraini solo una volta raggiunta la cessazione delle ostilità". È quanto è stato "ribadito" nella riunione di governo che si è svolta a Palazzo Chigi, convocata dalla premier Giorgia Meloni "per un punto di situazione sul possibile percorso negoziale per la pace in Ucraina a seguito dei recenti colloqui alla Casa Bianca". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi.