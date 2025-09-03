Mercoledì 3 Settembre 2025

Pierfrancesco De Robertis
3 set 2025
3 set 2025
P.Chigi, decisione sul Mercosur dopo valutazione delle garanzie

"Bene l'inserimento di salvaguardie che l'Italia chiedeva"

"In relazione all'adozione da parte del Collegio dei Commissari del testo finale dell'Accordo UE - Mercosur, il Governo italiano accoglie con favore l'inserimento di un pacchetto di salvaguardie aggiuntive a tutela degli agricoltori europei". Lo riferisce una nota di palazzo Chigi, aggiungendo che "tali salvaguardie aggiuntive prevedono, come attivamente chiesto negli scorsi mesi dall'Italia, un meccanismo di monitoraggio e intervento rapido in caso di perturbazioni nei prezzi, anche a livello di singolo Stato membro, il rafforzamento dei controlli fito-sanitari sulle merci in ingresso per assicurarne il pieno rispetto di standard e regolamentazioni UE e l'impegno a prevedere compensazioni adeguate per le filiere agricole eventualmente danneggiate".

"In vista dei prossimi passaggi di approvazione formale dell'Accordo a Bruxelles - viene chiarito -, l'Italia valuterà, anche attraverso il coinvolgimento delle rilevanti associazioni di categoria, l'efficacia delle garanzie aggiuntive previste e la conseguente possibilità di sostenere o meno l'approvazione finale dell'Accordo UE-Mercosur".

