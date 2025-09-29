Lunedì 29 Settembre 2025

P.Chigi, 'bene il piano di Trump, può essere una svolta'

Fine delle ostilità per affrontare inaccettabile tragedia a Gaza

Da tempo il Governo italiano è impegnato a sostenere tutti gli sforzi per porre fine alla guerra a Gaza e ottenere il rilascio degli ostaggi. La fine delle ostilità è fondamentale anche per poter affrontare la terribile crisi umanitaria che colpisce la popolazione civile della Striscia e che rappresenta una tragedia assolutamente ingiustificabile e inaccettabile". Lo afferma una nota di Palazzo Chigi, aggiungendo che "la proposta presentata oggi dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, può rappresentare una svolta in questo processo, permettendo di giungere ad una cessazione permanente delle ostilità, al rilascio immediato di tutti gli ostaggi e ad un accesso umanitario pieno e sicuro per la popolazione civile".

"Il Piano, che l'Italia accoglie con favore - viene spiegato -, presenta un ambizioso progetto di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo della Striscia di Gaza, con il pieno coinvolgimento dei partner regionali".

