Paura nella comunità amish negli Usa, uccisa una donna incinta

Paura e shock tra gli amish che vivono in Pennsylvania, lo Stato americano che ospita il maggior numero di appartenenti alla comuità, dopo l'omicidio di una 23enne incinta a Spartansburg. La giovane, Rebekah Byler, è stata trovata morta dalla polizia nella casa della città, abitata quasi esclusivamente da amish. "Queste cose non succedono qui, siamo sconvolti", ha dichiarato ad Abc news Charleen Hajec, una farmacista nata e cresciuta a Spartansburg. "Stiamo valutando tutte le piste", ha dichiarato la polizia, ma al momento la morte della 23enne resta un mistero. La vittima era incinta di sei mesi e i suoi due figli piccoli erano in casa quando gli agenti hanno trovato il cadavere, mentre il marito era fuori. Alcuni vicini hanno detto di aver visto una jeep rossa entrare e uscire dal vialetto della casa, una circostanza singolare poiché gli amish si spostano solo a bordo di calessi trainati da cavalli, anche sulle autostrade e le statali.