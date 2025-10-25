Patuelli, utili banche? Le banche hanno pagato da sole crisi

"Tutte le crisi bancarie italiane salvo una (Mps ndr) sono state affrontate tutte con risorse delle banche concorrenti e persino una la popolare di Bari che è stata nazionalizzata dopo il risanamento costato 1 miliardo alle altre banche". Lo afferma il presidente dell'Abi Antonio Patuelli all'evento Tuttosoldi organizzato da La Stampa.

"Quando ci sono stati anni di enormi perdite la generalità del mondo bancario italiano è ricorso a proprie risorse" ricordando che il "conto economico è fatto di prodotti e perdite" aggiungendo inoltre come le banche hanno affrontato "nove anni e mezzo di tassi a zero" e una "solo puntata verso l'alto" ora terminata dei tassi.