Andrea Segrè*
26 set 2025
Patuelli, c'è accordo biennale, disponibili al confronto

Presidente Abi su richiesta contributo straordinario alle banche

In passato "siamo stati invitati a un confronto e rispettosi delle istituzioni ci siamo andati e abbiamo fatto un accordo biennale di anticipazione di liquidità con rinvio di crediti fiscali. Siamo interlocutori disponibili al confronto se qualcuno ci chiama e siamo disponibili all'approfondimento dell'accordo biennale e al prosieguo". Lo ha detto il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, durante un incontro promosso dal Cse Consorzio servizi bancari, in merito alla richiesta, da parte della politica, a banche e assicurazioni di un contributo straordinario.

Banche