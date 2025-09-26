Patuelli, c'è accordo biennale, disponibili al confronto

In passato "siamo stati invitati a un confronto e rispettosi delle istituzioni ci siamo andati e abbiamo fatto un accordo biennale di anticipazione di liquidità con rinvio di crediti fiscali. Siamo interlocutori disponibili al confronto se qualcuno ci chiama e siamo disponibili all'approfondimento dell'accordo biennale e al prosieguo". Lo ha detto il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, durante un incontro promosso dal Cse Consorzio servizi bancari, in merito alla richiesta, da parte della politica, a banche e assicurazioni di un contributo straordinario.