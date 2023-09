Patto su migranti, azioni Ong tedesche non portano a Weber

Azioni unilaterali e non coordinate, come quelle delle navi delle Ong tedesche che trasportano i migranti nei porti italiani, non ci avvicinano all'accordo sulla riforma dell'immigrazione. Possiamo ridurre l'immigrazione illegale solo se lavoriamo insieme. Tutti i Paesi devono fare uno sforzo per lavorare sull'adozione del Patto sulla Migrazione. Lo scrive su X il leader del PPE Manfred Weber.