Pier Francesco De Robertis
24 set 2025
Patriarcato al lavoro,aiuti Flotilla in Israele poi a Gaza

Gli aiuti trasportati dalla Flotilla da consegnare alle parrocchie del Patriarcato latino a Cipro, da qui trasferirli al porto di Ashdod in Israele e poi, attraverso un corridoio aperto dalle Misericordie, farli arrivare a Gaza. E' questa l'ipotesi su cui si è attivato il Patriarcato latino di Gerusalemme per dare fattibilità alla mediazione alla quale sta lavorando il ministro degli Esteri, Antonio Tajani per far consegnare a Cipro gli aiuti della Global Sumud Flotilla. Lo apprende l'ANSA da fonti qualificate.

