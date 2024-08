Partito Mélenchon conferma mozione destituzione Macron

La France Insoumise (LFI), partito della sinistra radicale che fa parte del Nuovo Fronte Popolare (NFP) ha confermato stasera in un comunicato di voler presentare una mozione in Parlamento per la "destituzione" del presidente Emmanuel Macron. LFI presenterà anche una mozione di sfiducia contro qualsiasi proposta di primo ministro diverso da Lucie Castets, la candidata del Fronte popolare. "La gravità del momento esige una risposta decisa della società francese contro l'incredibile abuso di potere autocratico di cui è vittima", aggiunge il partito.